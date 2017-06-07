Первенство Пскова по велоспорту пройдёт 10 и 11 июня

14:12, 07 июня 2017, ПАИ

10-11 июня состоится открытое первенство Пскова по велосипедному спорту, посвященное Дню России, на призы Мастера спорта международного класса, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.

10 июня в Пскове пройдёт кольцевая гонка, 11 июня на участке дороги Палкино - Старый Изборск состоится групповая гонка.

В первый день старт намечен на 18.00. Кольцевая гонка на 20, 30, 40 километров пройдёт по маршруту: улица Милицейская, парк реки Псковы, парк «Куопио», улица Карла Маркса, улица Воровского.

Во второй день в 11:00 стартует групповая гонка на 40 и 60 километров по маршруту: деревня Шевелёво (Палкинский район) – Старый Изборск – Шевелёво.