0
12:07
Международные летние учебно-тренировочные сборы по айкидо откроются 9 июня в Печорском районе
11:34
100 тысяч рублей получит победитель соревнования «кей-граб» на встрече воздухоплавателей в Великих Луках
09:49
Чемпионат и первенство области по гребному спорту стартуют сегодня в Пскове
16:57
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
21:03
Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове
15:27
Программа 14-й Псковской парусной регаты
21:03
ФК «Псков-747» завершил сезон 2016\17 на 10-м месте (ВИДЕО)
Еще новости
Спорт

Первенство Пскова по велоспорту пройдёт 10 и 11 июня

10-11 июня состоится открытое первенство Пскова по велосипедному спорту, посвященное Дню России, на призы Мастера спорта международного класса, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.

10 июня в Пскове пройдёт кольцевая гонка, 11 июня на участке дороги Палкино - Старый Изборск состоится групповая гонка.

В первый день старт намечен на 18.00. Кольцевая гонка на 20, 30, 40 километров пройдёт по маршруту: улица Милицейская, парк реки Псковы, парк «Куопио», улица Карла Маркса, улица Воровского.

Во второй день в 11:00 стартует групповая гонка на 40 и  60 километров по маршруту: деревня Шевелёво (Палкинский район) – Старый Изборск – Шевелёво.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Международные летние учебно-тренировочные сборы по айкидо откроются 9 июня в Печорском районе
07 июня 2017
Международные летние учебно-тренировочные сборы по айкидо откроются 9 июня в Печорском районе
100 тысяч рублей получит победитель соревнования «кей-граб» на встрече воздухоплавателей в Великих Луках
07 июня 2017
100 тысяч рублей получит победитель соревнования «кей-граб» на встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Чемпионат и первенство области по гребному спорту стартуют сегодня в Пскове
07 июня 2017
Чемпионат и первенство области по гребному спорту стартуют сегодня в Пскове
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
06 июня 2017
Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»
Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове
05 июня 2017
Академия парусного спорта откроет филиал в Пскове 2
Программа 14-й Псковской парусной регаты
05 июня 2017
Программа 14-й Псковской парусной регаты
ФК «Псков-747» завершил сезон 2016\17 на 10-м месте (ВИДЕО)
04 июня 2017
ФК «Псков-747» завершил сезон 2016\17 на 10-м месте (ВИДЕО)
Стартовала трансляция последнего матча последнего матча ФК «Псков-747» в сезоне 2016\17 годов
04 июня 2017
Стартовала трансляция последнего матча последнего матча ФК «Псков-747» в сезоне 2016\17 годов

Идет загрузка...