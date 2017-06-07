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Культура

Концерт студенческой капеллы пройдёт в областной библиотеке

8 июня в 16:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) выступит народный самодеятельный коллектив «Студенческая хоровая капелла Псковского государственного университета». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Концерт «Если есть у России душа, то она называется Псковом!» посвящается государственному празднику Дню России, который отмечается 12 июня.

Капелла создана заслуженным деятелем искусств Карелии, заслуженным работником культуры России, почетным гражданином Пскова Николаем Мишуковым. Руководит коллективом Татьяна Сосницкая. Преподаватель по вокалу – Антонина Костеркина.

Капелла проводит активную концертную деятельность: выступает перед студентами университета, на педагогических чтениях, в филармонических концертах, принимает участие в областных конкурсах, праздниках песни и различных фестивалях. Со своей концертной программой коллектив побывал в Великих Луках, Пушкинских Горах, Опочке, Острове, в Петрозаводске, Кондопоге, Новгороде, Санкт-Петербурге, а также в Белоруссии, на Украине, в Литве.

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