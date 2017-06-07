Арбитражный суд области отменил обеспечительные меры в отношении земель Псковжилстроя

14:23, 07 июня 2017, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области отменил обеспечительные меры в отношении земель ОАО «Псковжилстрой» в микрорайоне «Борисовичи». Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации вице-губернатор Александр Кузнецов, такое решение было принято на заседании суда 7 июня.

«Арбитражный суд снял обеспечительные меры с 10 земельных участков, на которых ведется строительство, где выданы соответствующие разрешения. Это дома, которые планировалось возводить в ближайшее время, которые находятся в активной стадии строительства. Строительство и реализация жилья продолжаются, поэтому никаких опасений у тех, кто купил квартиры или собирается их приобрести, быть по этому поводу не должно. Все дома освобождены от обременения», - сказал замглавы региона.

Также он напомнил, что в этом районе реализуется схема государственно-частного партнерства в строительстве ряда социальных объектов, в том числе новой школы. «Обеспечительные меры, которые сегодня были сняты, накладывали определенный отпечаток, в том числе, и на их строительство. С сегодняшнего дня вопросов нет», - отметил Александр Кузнецов.

По поводу участков, где строительство еще не начиналось, он сказал: «Пока вопрос спорный, в июле-августе на следующем судебном заседании, я думаю, тоже точка будет поставлена. По крайней мере, нас это не сдерживает в реализации проектов, которые уже начаты».

Добавим, что 7 июня состоялось первое заседание по делу. С иском в суд обратился прокурор региона, он требовал признать недействительным распоряжение администрации области об условиях приватизации ОАО «Псковжилстрой» земельных участков общей площадью 1270887 квадратных метров. Также глава надзорного ведомства ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение земель «Псковжилстроем». Это ходатайство было удовлетворено судом — участки арестованы.