1
14:14
Эстетика запрета
13:04
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом
12:01
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни
09:37
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
08:31
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
22:09
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
21:13
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
Еще новости
Общество

Арбитражный суд области отменил обеспечительные меры в отношении земель Псковжилстроя

Арбитражный суд Псковской области отменил обеспечительные меры в отношении земель ОАО «Псковжилстрой» в микрорайоне «Борисовичи». Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации вице-губернатор Александр Кузнецов, такое решение было принято на заседании суда 7 июня.

«Арбитражный суд снял обеспечительные меры с 10 земельных участков, на которых ведется строительство, где выданы соответствующие разрешения. Это дома, которые планировалось возводить в ближайшее время, которые находятся в активной стадии строительства. Строительство и реализация жилья продолжаются, поэтому никаких опасений у тех, кто купил квартиры или собирается их приобрести, быть по этому поводу не должно. Все дома освобождены от обременения», - сказал замглавы региона.

Также он напомнил, что в этом районе реализуется схема государственно-частного партнерства в строительстве ряда социальных объектов, в том числе новой школы. «Обеспечительные меры, которые сегодня были сняты, накладывали определенный отпечаток, в том числе, и на их строительство. С сегодняшнего дня вопросов нет», - отметил Александр Кузнецов.

По поводу участков, где строительство еще не начиналось, он сказал: «Пока вопрос спорный, в июле-августе на следующем судебном заседании, я думаю, тоже точка будет поставлена. По крайней мере, нас это не сдерживает в реализации проектов, которые уже начаты».

Добавим, что 7 июня состоялось первое заседание по делу. С иском в суд обратился прокурор региона, он требовал признать недействительным распоряжение администрации области об условиях приватизации ОАО «Псковжилстрой» земельных участков общей площадью 1270887 квадратных метров. Также глава надзорного ведомства ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение земель «Псковжилстроем». Это ходатайство было удовлетворено судом — участки арестованы.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом
07 июня 2017
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом 4
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни
07 июня 2017
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни 1
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
07 июня 2017
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
07 июня 2017
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
06 июня 2017
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
06 июня 2017
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
06 июня 2017
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня
06 июня 2017
До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня

Идет загрузка...