Салон отеля «Покровский» разыграет особый подарок среди подписчиков в Инстаграме

15:18, 07 июня 2017, ПАИ

В честь начала лета салон красоты отеля «Покровский» объявил розыгрыш особенного подарка среди своих подписчиков в соцсети «Инстаграм». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отеле.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно сделать репост размещенной фотографии Giveaway с хештегом #pokrovskyspagive. Обладатель приза – сертификата на посещение салона на сумму 1000 рублей — будет определен уже в эту пятницу, 9 июня.

«Добро пожаловать в салон-парикмахерскую. Здесь представлены сервисы от ведущих мировых марок профессиональной косметики и линии для лечения и ухода за волосами. Окрашивание, уход, укладка, стрижка - доверьте здоровье и красоту профессионалам», - пригласили псковичек.

В салоне представлены линии Wella, Londa, Ola Plex и Nioxin. Здесь можно пройти процедуры по восстановлению волос от Ola Plex, позаботиться об их густоте с помощью серии Nioxin, попробовать сервисы по уходу за волосами от Wella.

«Роскошный внешний вид волос кроется в деталях – это и правильный домашний уход с помощью высококачественных средств по уходу от Wella, и современное окрашивание и тонирование с применением специальной системы Ola Plex, и профессиональный глубокий уход и восстановление волос и кожи головы», - отметили специалисты салона и добавили, что также доступны услуги мастера по ногтевому сервису.

Посетить салон, уложить волосы или полностью обновить свой образ, может любой желающий, в том числе, это удобно сделать после похода в SPA-зону отеля «Покровский».