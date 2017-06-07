Тренировку по ликвидации очага инфекционного заболевания провёл Роспотребнадзор в аэропорту Пскова

14:40, 07 июня 2017, ПАИ

В аэропорту Пскова Роспотребнадзор Под руководством руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области в воздушном пункте пропуска «Псков» (Кресты) в международном аэропорту города состоялось тактико-специальное учение по получению практических навыков в организации и проведении комплекса лечебно-профилактических, санитарно- противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, в тренировке приняли участие должностные лица санитарно-карантинного пункта, Псковской таможни, личный состав пограннаряда КПП ВПП «Псков» (Кресты) Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, медицинской, производственно- диспетчерской службы и службы авиационной безопасности аэропорта ОАО «Псковавиа», медицинские работники ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи» и ГБУЗ ПО «Псковская городская больница», специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

За учением для оценки качества проведения противоэпидемических, лечебно- профилактических мероприятий наблюдала комиссия специалистов-посредников.

Для подготовки к тренировке была проведена проверка алгоритма взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также по проведению дезинфекционных мероприятий, экстренной профилактики в очаге инфекционного заболевания, правилам использования комплектов защитной одежды, порядке эвакуации больного, лабораторной диагностики и оказанию медицинской помощи лицам с опасными инфекционными заболеваниями.

«Проведенная тренировка показала наличие четкого Плана оперативных мероприятий и удовлетворительную степень межведомственного взаимодействия при проведении санитарно- противоэпидемических мероприятий в случаи возникновения чрезвычайной эпидемиологической ситуации в пункте пропуска через государственную границу», - подчеркнули в псковском Роспотребнадзоре.

Добавим, что учение проводилось в соответствии с Планом оперативных мероприятий на случай выявления на транспортных средствах в пункте пропуска больного или подозрительных на заражение лиц, утвержденного Координационным Советом пункта пропуска.