Крошечка-Хаврошечка, или Как грамотно пиарить животных

10:00, 09 июня 2017, ПАИ

В условиях зашкаливающей конкуренции у типовых объявлений «отдам в добрые руки» почти нет шанса быть замеченными среди тысяч точно таких же. Доски объявлений и страницы в Интернете пестрят фотографиями котов и собак самых разных мастей. Поэтому людям, пытающимся пристроить животных, для привлечения внимания общественности приходится прибегать к нешаблонным решениям, новым формам рекламы и юморить всеми возможными способами, лишь бы результат не был нулевым. В рамках проекта «ПАИ-ZOO» Псковское агентство информации поинтересовалось, как псковичи пиарят своих подопечных, и подготовило подборку народного креатива, встречающегося на страницах социальных сетей, сайтах объявлений и улицах города.

Нужны люди, а не проходимцы

Сообщения, связанные с живностью, можно условно разделить на несколько видов, и первый из них – публикации людей, желающих пристроить бездомных животных. Как правило, такие объявления встречаются в различных зоозащитных группах и ветеринарных клиниках, пишутся они по определенной схеме: в тексте указывается имя хвостатого, возраст, его достоинства и отличительные черты. Псковские зоозащитники каждый день публикуют в соцсетях десятки постов такого типа (здесь и далее авторские пунктуация и орфография сохранены): «ПРЕДАННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДРУГ - для вас!!! АЛЬМА. Милая и благодарная девочка, очень позитивная и симпатичная!!! Возраст 3-4 г. Стерилизована. Хороший звонок в частный дом. В еде не привередлива. Послушная и аккуратная собака. Поводок знает на отлично. Любит спокойные прогулки, когда чешут за ушком и делают комплименты. Наблюдательна, с другими животными ладит хорошо (в том числе и с котами). Подойдет для проживания в квартире или в частном доме».

Встречаются и более эмоциональные публикации: «АСЯ. 2,5 -3 года, метис шарпея. Стерилизована, привита, чипирована. Очень умная и позитивная собака, игрунья) Ооооочень любит гулять! Стоит взять поводок - хвост пропеллером, уши торчком - и на взлёт))) Любит человека всей душой! Был старый перелом задних лап, всё срослось-отразилось только на походке. Асе нужны ЛЮДИ, а не проходимцы! То, что вы приобретёте вместе с Аськой...это не описать! Отличный вариант для квартиры или частного дома (содержание в доме) для ваших детей - и охрана и любовь и море позитива! Так, как повезёт вам, не повезёт НИКОМУ!»

К слову, никаких слезливых историй в таких публикациях нет и в помине, а почти у каждой из этих собак - своя сложная судьба. Именно поэтому с каждым, кто заинтересуется опубликованными зоозащитными организациями объявлениями, проводятся индивидуальные беседы, а четвероногих отдают только после подписания соответствующего договора.

Интеллигент, по столам не ползает

Нуждаются в качественном пиаре и домашние животные, которые рискуют оказаться на улице, если объявления об их пристройстве останутся незамеченными. Речь идет о тех случаях, когда владельцы размножают своих непородистых питомцев и бесплатно раздают их неравнодушным гражданам (к слову, тем самым лишая бездомных животных шанса обрести дом).

Реклама этих четвероногих также ведется в Интернете, а вот на улицах, как оказалось, очень редко встречаются сообщения о продаже или дарении хвостатых. Объясняется это просто – расклеенные на остановках бумажки абсолютно не работают, так как быстро перекрываются разного рода афишами или же просто срываются. Поэтому на территории от Рижского, 16 до Детского парка удалось найти всего одно объявление – о продаже собаки из питомника.

Размещаются объявления и в самых неожиданных местах: к примеру, посетителям Святогорского монастыря предлагали забрать благодатных котят.

Основная же масса сообщений о пристройстве животных находится в Сети, где можно найти себе питомца на любой вкус и цвет, иногда даже бесплатно. Самые креативные дарители сочиняют стихотворения, вот одно из них: «Есть веселые котята, // Очень шустрые ребята! // Шерстка - просто как пушок. // Сами ходят на горшок!» Так пытаются пристроить милых сереньких котят.

Чтобы публикация зацепила пользователей, каждый старается придумать что-то оригинальное, и, в первую очередь, внимание уделяется заголовкам. Среди них встречаются такие: «Симпатяга Хосэ ищет дом» (« Ласковый. Здоров. Кастрирован. В еде не прихотлив. Только в любящие руки и тёплый дом»), «Озорник мальчишечка - Хаврошечка ищет дом» (Найден в парке на берегу реки Псковы. Обогрет, отмыт, обработан. Хорошо кушает и освоил лоток. Любит играть и ласкаться. Ждёт с нетерпением свою семью!»)

Иногда за неприглядным заголовком скрывается весьма креативно составленный текст, как в случае с котом Яшенькой: «В добрые руки шикарный молодой кот ЯША, крупный брутальный барин с модными щёчками! Спокойный, тихий, мудрый, не бегает, любит полежать-поспать, но и мух половить не откажется. Интеллигент, по столам не ползает. На ручках поездить любит, обнимается-целуется, но неназойлив, сам решает, когда и сколько, предупреждает, когда не трогать. Потому в семью без детей! Яшенька здоров, кастрирован, кушает и корм, и натуралку, туалет - в лоток с наполнителем «Барсик». Кому теплое украшение на диванчик?»

Ценный друг семьи

В общем, каждый изворачивается, как может, лишь бы дело увенчалось успехом, но несмотря на то, что даже даром животных пристроить тяжело, люди пытаются на этом заработать. Иногда продавец готов отдать животное хотя бы за еду: «Отдам собаку за шоколадку. Собакен дружелюбный, кушает все, что дадут, 50 кг счастья».

Но бывают требования и посерьезнее, к примеру, «Ваша мечта рядом» обойдется в 18 тысяч рублей: «Вы хотите получать постоянный позитив и массу вдохновения, тогда звоните, вам в полной мере это будет обеспечено, с пяти щенков остался мальчик, настоящий Принц. От титулованных чемпионов-родителей. Любит выполнять команды, четко, ходит на пеленку, кушает все, зубы - замок, отлично развит, получены документы, метрики и международный паспорт, сделана прививка, готов к переезду. Нужны любящие руки и внимательные хозяева, так как это будет ваш надежный друг и член семьи». Однако указывается, что торг уместен.

Цена зависит от породы и наличия документов, доказывающих высокое происхождение животного. К примеру, «друга для семьи» породы пинчер можно купить дешевле – всего за 5 тысяч рублей: «Немного крупнее своих сородичей. Возраст 3 месяца, приучен к натуральной пище и сухому корму, туалет приучен на улицу (иногда может пискнуть и дома), задорный веселый мальчик, документы в процессе. Остался последний малыш и ждет свою семью) На данный момент ушки уже обрезаны».

А на Завеличье за 3 тысячи рублей живут в ожидании покупателя «великолепные котята». «Продаются великолепные, умные, чистокровные котята (прямоухий кот и вислоухие кошечки), сидят на попе. Приучены к лотку и к еде (не привередливы). Готовы к переезду в новый дом, к любящим и заботливым хозяевам», - такую информацию предоставил продавец

Ждут хозяев и «кудрявые котятки» за 3,5 тысячи: «2 мальчика, 2 девочки. Один мальчик белый, остальные котята ред пойнт. Веселые активные детишки, будут приучены к натуральной пище, когтеточке, лотку с древесным наполнителем. Грациозная осанка, бархатистый подшерсток, прикольные огромные ушки не оставят вас равнодушными к этим красавцам. Котята дружат с детьми, ласковые, игривые. Не линяют. Котята без документов, как и их родители – чистокровные корниш-рексы, домашние любимцы».

С внушительным багажом документов продаётся «Белоснежное чудо» - щеночки породы вест-хайленд-уайт-терьер: «Малыши для души и выставок. Готовы к переезду в новый дом. У щенков документ о породности РКФ (метрика щенка), клубное клеймо, прививка по возрасту, вет. паспорт. Также в пакет документов входит договор купли продажи и акт приема передачи щенка. Оба родителя РКФ, с дипломами и титулами».

«Счастье в дом» – это шотландские «плюшевые комочки», а кошечки породы экзот окраса колор-пойнт названы «пушистыми комочками радости». «Очаровашки полностью приучены к самостоятельной жизни, и ждут свою новую семью. Игривый характер, безмерное любопытство, не дадут вам скучать, один взгляд на это очарование вызовет у вас кучу положительных эмоций», - написал продающий последних пскович.

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Можно приобрести в области и «Самоедов от Чемпионов». «Чудесные девчонки самоедской собаки готовятся стать вашим лучшим другом! Щенки с отличными породными данными, без недостатков, прекрпсный пигмент, шикарная шерсть, хороший костяк! В родословной достойные титулованные собаки России и мира (Канада, Америка, Дания), представители питомников с мировым именем. Родители прекрасно ведут выставочную карьеру, многократные победители выставок и бэстов! Щенки прекрасно подойдут тем, кому интересно заниматься выставочными испытаниями, а также для семей с детками! Ведь самоед - это самая добрая собака на свете, совершенно не агрессивная и очень умная, к тому же с хитрым нравом!» - заверяет заводчик.

Для тех, кто ищет настоящего мейн-куна, псковский питомник с многолетним опытом предлагает к резерву котят, причем, уточняется, что услуга только для настоящих ценителей породы. Ждёт своих хозяев на просторах Интернета и мальчик мейн-кун «в варежках», приносящий удачу.

Также скучают в ожидании теплых рук «Очаровательная кошечка-экзоточка», «Котофей», «Крошечка», «Ласковое чудо», «Юная леди», «Крошка на ладошку», «Настоящий охранник», «Шустрая Пушильда», «Кукленок», «Мини-пантерка», «Фокстерьеры для охоты и души», «Ребенок-кавказенок», «Голыши-малыши», «Маленькая волчица» (щенок маламута), «Ласковая певунья» и даже «Единственные в мире ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ КОТЯТА».

Владельцы животных, представляющих племенную ценность, размещают также объявления о поиске партнеров для своих титулованных питомцев. Так, невест приглашает «красивый, харизматичный парень» породы мейн-кун: «Кот развязан, приглашаем невест для встреч на нашей территории. Крупный, с отличными породными данными».

По этой же теме нашлись публикации с такими заголовками: «Опытный мужчина приглашает дам на свидание», «Молодой кобель ротвейлера ищет даму», «Молодой кобель таксы ищет даму сердца».

Коза домашняя съедобная

Иногда встречаются и люди, которые пытаются улучшить свое материальное состояние за счет самых обычных дворовых котов и дворняг. Так, однажды в Пскове у бомжей отобрали собаку, которую они размножали, чтобы обменивать щенков на продукты и алкоголь. А в Порхове сейчас пытаются продать «вислоухих» котят, которые уж больно напоминают обычных дворовых. Бывает, что продавец даже не пытается доказать ценность непородистой кошки или собаки и откровенно просит «символическую сумму» за животное, которое, возможно, и даром никто не возьмет из-за обилия аналогичных предложений.

Кстати, псковичи продают/отдают не только кошек и собак, встречаются в сети и такие объявления: «Отдам мальков гуппи. НЕ на корм!» Также продается племенной чистокровный баран романовской породы, предки которого, по заверению продавца, - из Ярославля. Зовут его Принцем.

Ещё на просторах Интернета встретились «Свинка - красивая шерстинка» и «Коза домашняя съедобная». «Коза крупная рогатая, можно на съедение», - написал продавец в объявлении.

Очень часто на глаза попадаются объявления о продаже/покупке животных товаров, таких как молоко, творог, мясо, пользуются спросом рога:

А вот за 30 тысяч рублей можно приобрести телегу: «Отличное состояние. Запряг и поскакал».

Пришедшая в негодность душа

Конечно, стоит упомянуть об объявлениях про потеряшек и замеченных на улицах бездомных животных. Так, в одной из зоозащитных групп на днях были опубликованы фотографии собаки, бродившей вдоль трассы в Неёлово: «Вот такое чудо ковыляло по проезжей части, не обращая внимания на объезжающие и сигналящие ему машины. Пёс оказался слепым и глухим. Очень хотелось бы верить, что его потеряли и ищут.... Но, он настолько запущен, что кажется, это очередная пришедшая в негодность собачья душа». И, к сожалению, подобных постов в соцсетях – тысячи. Чаще всего, после того, как волонтёры приводят найденыша в порядок, публикации трансформируются в объявления, примеры которых приведены выше.

Однако, очень часто хозяева сами размещают сообщения о потере питомцев и признаются, что животное было на самовыгуле, что и является одной из основных причин большого количества потерянных, а впоследствии – бездомных или покалеченных животных. «Дорогие друзья, прошу о помощи! Пропал кобель по кличке Крис. Порода - кавказец, 2 года. 7 км от города Пскова, район деревни Звенковичи на реке Каменка( рядом дер. Дворец, Родина). 29 мая собаку ненадолго отпустили вечером погулять. Место жительства малолюдное, все в округе его знали. Но никто не видел его. Близлежащие территории прошли и проехали - поиски пока результата не дали. Крис очень умный пёс, добродушный. Хозяева очень тоскуют», - такие сообщения пачками появляются в Интернете каждый день. И даже обещанное вознаграждение, как правило, не помогает вернуть любимца в семью.

Кстати, не только самовыгул становится причиной потери четвероногих друзей – иногда они выпадают из окон, прорывают москитные сетки, оступаются на балконах. Бывают и случаи воровства животных, особенно, породистых. Теряются не только кошки и собаки, но и хорьки, попугаи.

Несмотря на то, что это всегда горе в семье, многие владельцы потеряшек подходят к вопросу с юмором. В Псковской области нам таких публикаций найти не удалось, но в других регионах они то и дело встречаются:

В общем, в рекламе животных на пристройство большая роль принадлежит неформальному подходу, поэтому, какая бы цель перед вами ни стояла – стоит потрудиться и придумать что-то оригинальное. Тогда появится гораздо больше шансов найти дом своим подопечным. Да, и не стоит забывать о визуальном ряде – чем качественнее фотография животного и чем удачнее кадр, тем больше объявление привлечет внимание публики.