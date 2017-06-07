Возле новой псковской школы началось благоустройство территории

15:06, 07 июня 2017, ПАИ

Работы по благоустройству территории вокруг новой школы в Борисовичах Псковского района идут полным ходом и по графику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 7 июня с инспекционным визитом объект посетили первый вице-губернатор Вера Емельянова и заместитель губернатора Александр Кузнецов, председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, глава администрации города Пскова Игорь Калашников и другие ответственные лица.

Руководители прошли по помещениям новой школы и оценили объем и качество выполненных работ. По данным подрядчика, благоустройство будет завершено в установленные сроки.

Напомним, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября. Она станет первым образовательным учреждением, построенным в Пскове за последние 20 лет. Средства на ее возведение были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, в которую регион попал благодаря усилиям губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Проект школы — типовой и имеет положительные заключения государственной экспертизы. Школа рассчитана на 1 тыс. 350 учащихся. В трехэтажном здании разместятся общеобразовательные классы, учебные лаборатории, классы для детей с ограниченными возможностями. На пришкольной территории будут оборудованы спортивный комплекс с футбольным, баскетбольным и волейбольными полями.