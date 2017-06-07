Две программы и патриотическую беседу подготовила библиотека для псковских школьников

16:31, 07 июня 2017, ПАИ

8 июня в 11:00 на трех площадках Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, д.2) пройдут мероприятия для учащихся школ города из цикла «Летнее чтение. Сезон 5». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.



Информационно-просветительская программа «Государственные символы России» посвящена флагу, гербу и гимну Российской Федерации. Встреча приурочена к Дню России и подготовлена Региональным центром Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (конференц-зал, 2 этаж).

Информационно-познавательная программа «Два капризных ребенка: Корней Иванович Чуковский и Самуил Яковлевич Маршак» пройдёт в зале гуманитарной литературы на 3-м этаже, её будут сопровождать мультимедиа презентация, которая расскажет о творческом пути двух поэтов и о том, почему они стали так любимы советскими и российскими детьми, громкое чтение стихотворений, игры и просмотр мультипликационных фильмов по произведениям авторов.

Патриотическая беседа «Довмонт Псковский – герой русской истории» будет посвящена Святому благоверному князю Довмонту-Тимофею и состоится в отделе краеведческой литературы на 3-м этаже.

Вход на все мероприятия свободный.