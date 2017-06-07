Пьяный житель Локнянского района угнал машину соседки по даче для перевозки опилок

15:16, 07 июня 2017, ПАИ

В Локнянском районе задержан местный житель, подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ходе несения службы инспекторы ГИБДД остановили машину ВАЗ-21213 «Нива», за рулем которой находился 34-летний житель деревни Морозово. Полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке транспортного средства выяснилось, что автомобиль не принадлежит водителю. Задержанный самовольно сел за руль машины своей соседки по даче.

По имеющимся данным, после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым гражданин решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы перевезти древесные опилки из соседней деревни.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.