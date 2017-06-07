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Общество

Более 10 га заросших кустарником и деревьями сельхозугодий выявлены в Бежаницком районе

Свыше десяти гектаров сельхозугодий, зарастающих древесно-кустарниковой и сорной растительностью, выявлены в сельском поселении «Пореченское» Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При осмотре земель сельхозназначения, находящихся в районе деревни Фатейково, установлено, что 11 участков общей площадью 10,5 га не используются по назначению - на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, следы хозяйственной деятельности отсутствуют. Земли заросли деревьями лиственных и хвойных пород, высота которых местами достигает четырех метров.

Собственником земель является гражданин Российской Федерации, который нарушил требования земельного законодательства, так как не провел на принадлежащих ему сельхозугодьях мероприятия по защите от зарастания.

По данному факту составлены административные протоколы по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, собственник оштрафован на 220 тыс. рублей (по 20 тысяч рублей за каждый заросший участок). Владельцу земель выданы предписания, обязывающие устранить выявленные правонарушения. 

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