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Общество

Почти 2 тысячи сигналов тревоги приняла псковская вневедомственная охрана за 5 месяцев

За пять месяцев текущего года на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области поступили 1894 сигнала тревоги. Краж с охраняемых объектов не допущено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Также за указанный период сотрудники вневедомственной охраны пресекли 282 правонарушения в отношении охраняемого имущества граждан и юридических лиц. За совершение правонарушений в полицию доставлены 1 тыс. 828 граждан, в отношении которых составлены 1 тыс. 593 протокола об административных правонарушениях, возбуждены 43 уголовных дела. Выявлены 19 лиц, находившихся в федеральном розыске.

Итоги оперативно-служебной деятельности подразделения за указанный период были подведены на совещании в Пскове, в котором принял участие начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области полковник полиции Геннадий Виноградов. В своем выступлении он подчеркнул, что в отчетном периоде Федеральное государственное казенное учреждение «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области» реализовал меры, направленные на дальнейшее развитие службы вневедомственной охраны, повышение защищенности имущественных интересов граждан и юридических лиц, усиление антитеррористической устойчивости охраняемых объектов и жилого сектора.

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