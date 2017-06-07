0
15:18
Салон отеля «Покровский» разыграет особый подарок среди подписчиков в Инстаграме
14:14
Эстетика запрета
13:04
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом
12:01
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни
09:37
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
08:31
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
22:09
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
Еще новости
Общество

На новый график работы перейдёт с 8 июня билетная касса Псковпассажиравтотранса

На новый график работы перейдёт билетная касса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» на улице Коммунальной, 77/1 с 8 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии, продажа месячных проездных теперь будет вестись с 8:00 до 21:00 без перерыва на обед с 25 по 10 число каждого месяца, предварительных билетов на пригородное, междугороднее и международное направления – ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.

Такие изменения в режим работы кассы внесены в целях повышения сборов доходов на городских, пригородных и междугородних маршрутах и улучшения культуры обслуживания пассажиров, отметили на предприятии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Салон отеля «Покровский» разыграет особый подарок среди подписчиков в Инстаграме
07 июня 2017
Салон отеля «Покровский» разыграет особый подарок среди подписчиков в Инстаграме 1
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом
07 июня 2017
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом 5
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни
07 июня 2017
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни 1
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
07 июня 2017
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
07 июня 2017
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
06 июня 2017
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
06 июня 2017
Отдел Росгвардии по П­сковской области проводит отбор граждан на службу
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной
06 июня 2017
Успешно сдавшие экзамены выпускники назвали критику ЕГЭ необоснованной

Идет загрузка...