На новый график работы перейдёт с 8 июня билетная касса Псковпассажиравтотранса

15:50, 07 июня 2017, ПАИ

На новый график работы перейдёт билетная касса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» на улице Коммунальной, 77/1 с 8 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии, продажа месячных проездных теперь будет вестись с 8:00 до 21:00 без перерыва на обед с 25 по 10 число каждого месяца, предварительных билетов на пригородное, междугороднее и международное направления – ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.

Такие изменения в режим работы кассы внесены в целях повышения сборов доходов на городских, пригородных и междугородних маршрутах и улучшения культуры обслуживания пассажиров, отметили на предприятии.