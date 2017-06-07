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Общество

Полиции Пскова требуются водитель и кинолог

УМВД по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

На службу в ведомстве готовы принять граждан в возрасте до 35 лет, не судимых, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Претендовать можно на должности: полицейский, полицейский (водитель) и полицейский (кинолог).

Дополнительно кандидаты на последнюю названную должность должны пройти специальную подготовку и иметь документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенном нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата составляет от 20 тысяч рублей, также обеспечивается материальная помощь к отпуску, предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в ВС), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), 7, кабинет № 32. Телефон 29-25-73.

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