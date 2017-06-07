Летом появится новый виртуальный оператор связи на базе Tele2

16:25, 07 июня 2017, ПАИ

Новый виртуальный оператор сотовой связи будет работать от компании ТрансТелеКом (ТТК) на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2 и получит название ТТК Mobile. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, на первом этапе услуги ТТК Mobile станут доступны жителям Ростовской области и Краснодарского края. В течение года новый MVNO-оператор появится во всех регионах совместного присутствия компаний. ТТК предложит действующим клиентам и новым абонентам собственную линейку тарифных планов, различающихся по объему услуг и стоимости.

«Мы продолжаем создавать новые MVNO-проекты и считаем это направление одним из ключевых в развитии нашего бизнеса. Tele2 предоставляет своим партнерам качественную сотовую инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что фактически позволило компании стать «фабрикой» MVNO-операторов. Партнерство с ТрансТелеКомом дает нам возможность реализовать еще один проект федерального масштаба в этой сфере», - рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

В IV квартале ТТК планирует представить пакетные конвергентные предложения, которые будут включать мобильную связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Комплексное подключение услуг позволит абоненту получить существенную скидку. Все сервисы будут привязаны к единому счету, что сделает продукт ТТК удобным для использования всей семьей. Оператор планирует оказывать услуги мобильной связи в сегментах B2С, B2B и M2M, в том числе с использованием технологии LTE-450.

«Наша цель − предоставить клиентам продуктовый портфель, содержащий все лучшее, что есть сейчас на телеком-рынке. Весной мы уже запустили сервис интерактивного телевидения, абонентская база которого активно растет, теперь на очереди мобильная связь. Мы рассчитываем, что в течение пяти лет проникновение услуги ТТК Mobile в абонентскую базу ШПД ТрансТелеКома превысит 40%», - сказал президент компании ТрансТелеКом Роман Кравцов.

Соглашение с ТТК свидетельствует о том, что Tele2 последовательно развивает MVNO-направление. В 2016 году «Ростелеком» запустил на базе сети Tele2 собственного виртуального оператора сотовой связи, который по итогам I квартала 2017 года набрал 224 000 абонентов. Также на сети Tele2 свои MVNO-проекты уже реализовали Сбербанк, MTT, Vtel, SPRINT и «Матрикс Телеком». Помимо этого, Tele2 подписала договор о создании виртуальных операторов с Тинькофф Банком, DannyCall, «Центр2М», «МС-СпецТелекомом», Mundio и MCN Telecom.