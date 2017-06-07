Лагерь «Юный спецназовец» открылся в Пскове

19:38, 07 июня 2017, ПАИ

В Пскове состоялось торжественное открытие детского лагеря «Юный спецназовец». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, в мероприятии приняли участие представители Управления по контролю за оборотом наркотиков, городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и других ведомств.

В течение трех недель ребята смогут не только отдохнуть, но и поучаствовать в различных состязаниях, конкурсах, походах, приобрести трудовые навыки. Гостей лагеря ждут соревнования по сборке-разборке автомата и стрельбе, экскурсия в Псково-Печерский монастырь, встреча с кинологом, профилактические тренинги, а также посещение экспертно-криминалистического центра УМВД и базы ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области.

В УМВД отметили, что военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец» создан с целью формирования у молодых людей ценностных установок гражданина-патриота, навыков ответственного отношения к своему здоровью и волонтерской работы для проведения профилактических мероприятий, что должно способствовать снижению риска вовлечения подростков в противоправную деятельность.