Лазерная эпиляция волос: особенности и преимущества

16:19, 07 июня 2017, ПАИ

Борьба с излишней растительностью доставляет женщинам массу неудобств. От частого бритья волоски становятся жесткими, а восковая эпиляция приводит к их врастанию. Надежно и эффективно решить эту проблему позволяет лазерная эпиляция в Одессе. Данная процедура проводится на специальном оборудовании с использованием инновационных лазерных технологий. После прохождения полного курса таких сеансов от нежелательных волосков можно избавиться на долгое время.

Что собой представляет данная процедура?

Лазерная эпиляция волос заключается в непосредственном воздействии энергетического потока лазерной энергии на фолликул. При этом кожный покров не нарушается, так как аппарат с ним не взаимодействует.

Чтобы уменьшить дискомфортные ощущения во время сеанса, косметолог может нанести на обрабатываемую зону обезболивающий гель. Во время обработки фолликул на теле может появиться небольшое покалывание. Под один импульс попадает несколько волосяных луковиц одновременно, что значительно сокращает длительность такой процедуры.

Помимо существенного замедления роста, лазерная эпиляция волос может предупредить их врастание. Наилучшие результаты способна давать лишь процедура, которая проводится в специализированной клинике на новом оборудовании. Плюс ко всему, пациент обязательно должен предварительно пройти обследование, чтобы убедиться, что у него нет каких-либо противопоказаний к эпиляции данного типа.

Достоинства такой эпиляции можно оценить уже после первого визита. Однако этого можно достичь лишь в том случае, когда проводит такую процедуру действительно профессионал. Чтобы лазерная эпиляция была максимально эффективной, специалист в индивидуальном порядке подбирает тип лазера и длину его волн, с учетом особенностей кожи клиента.

Подготовка к лазерной эпиляции

Чтобы предупредить возникновение каких-либо осложнений после сеанса, лучше всего придерживаться следующих рекомендаций:

за 3 дня до лазерной эпиляции нужно убрать из повседневного использования косметические средства, в составе которых есть спирт;

нельзя посещать сауну или баню перед сеансом;

лучше отказаться от солярия и долгого пребывания под открытыми солнечными лучами (загорелая кожа плохо поглощает свет, излучаемый лазером);

после процедуры лучше отказаться от контрастного душа;

в течение суток с момента процедуры, нельзя скрабировать обработанную зону мочалкой.

лазерная эпиляция крайне не рекомендуется несовершеннолетним;

наличие злокачественных новообразований;

инфекционные заболевания;

сахарный диабет;

многочисленные родинки;

герпес в стадии обострения;

эпилепсия;

менструация;

псориаз;

беременность или период лактации;

аллергия;

варикозное расширение вен;

лейкоз.

Противопоказания

Именно для того, чтобы выявить какое-либо из вышеперечисленных противопоказаний, проводится предварительная консультация с косметологом и дальнейший осмотр.