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Общество

В Пскове займутся благоустройством у здания бюро медико-социальной экспертизы

У административного здания Главного бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области Минтруда и соцзащиты РФ планируется благоустроить территорию. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион, в рамках которого также будет обеспечен доступ в учреждение маломобильных групп населения.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 601 тысячу 662 рубля, источник финансирования — федеральный бюджет.

В частности, на улице Малясова, 2 в Пскове будут проведены дорожные и электромонтажные работы, подрядчик обновит ливневую канализацию, установит малые архитектурные формы, скамейки, урны, ландшафтные светильники. Кроме того, предусмотрен посев партерных, мавританских и обыкновенных газонов.

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