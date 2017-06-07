В Пскове займутся благоустройством у здания бюро медико-социальной экспертизы

20:06, 07 июня 2017, ПАИ

У административного здания Главного бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области Минтруда и соцзащиты РФ планируется благоустроить территорию. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион, в рамках которого также будет обеспечен доступ в учреждение маломобильных групп населения.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 601 тысячу 662 рубля, источник финансирования — федеральный бюджет.

В частности, на улице Малясова, 2 в Пскове будут проведены дорожные и электромонтажные работы, подрядчик обновит ливневую канализацию, установит малые архитектурные формы, скамейки, урны, ландшафтные светильники. Кроме того, предусмотрен посев партерных, мавританских и обыкновенных газонов.