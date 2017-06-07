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Общество

Зелёные насаждения на улице Свердлова в Пскове обследовали специалисты

Сегодня, 7 июня, состоялось первое выездное совещание комиссии по зеленым насаждениям в рамках реконструкции улицы Свердлова в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на встрече присутствовали представители Управления городского хозяйства и Управления строительства и капитального ремонта (заказчик проекта) администрации города, архитекторы со стороны проектировщика, депутат Псковской городской Думы по данному округу и представители общественности.

Собравшиеся затронули тему сохранения в ходе предстоящих работ зеленых насаждений на улице Свердлова. Общественники, заказчики и исполнители проекта нашли взаимопонимание. Так, участники встречи договорились о том, что будут максимально сохранены деревья, которые специалисты определили как здоровые и не несущие помех по технологии производства работ. Те зеленые насаждения, которые признаны больными, подлежат сносу. Под спил пойдут те липы и тополя, которые растут над инженерными коммуникациями. По мнению специалистов, именно корни деревьев зачастую являются причиной разрушения труб и разрывов подземных кабелей.

Как пояснила одна из авторов проекта, архитектор Лариса Нуколова, при реконструкции улицы Свердлова предусмотрены восстановительные посадки деревьев и кустарников.

Сегодня комиссия обследовала часть улицы Свердлова от Покровской башни до пересечения с Октябрьским проспектом. На 8 июня намечено комиссионное обследование оставшегося участка. Затем состоится совещание, в ходе которого специалисты и общественность, сверяясь с проектной документацией, примут окончательное решение в части зеленых насаждений.

Отметим, проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. Кроме того, будут обновлены все инженерные коммуникации, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 190 млн рублей, в 2018 году - 210 млн рублей.

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