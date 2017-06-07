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Общество

19 псковских должников по алиментам получили наказания

В рамках ежегодной акции «Судебные приставы-детям» 19 должников по алиментам, проживающих на территории Псковской области, получили административные наказания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Данная акция проходит в управлении ежегодно в дни празднования Дня защиты детей, приставы проводят усиленные рейды по квартирам должников-алиментщиков. Один из таких рейдов был посвящён привлечению отцов и матерей, которые не хотят заботиться о своих детях, к административной ответственности. В итоге сотрудники УФССП России по Псковской области выявили 19 правонарушителей, в отношении которых были рассмотрены административные дела по статье 5.35.1 КоАП РФ.

Всего в этом году судебные приставы-исполнители привлекли к административной ответственности по данной статье 324 должника-алиментщика. 

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