0
17:25
Две точки общественного питания откроются в Пскове на пешеходной улице Пушкина
16:54
Зелёные насаждения на улице Свердлова в Пскове обследовали специалисты
15:18
Салон отеля «Покровский» разыграет особый подарок среди подписчиков в Инстаграме
14:14
Эстетика запрета
13:04
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом
12:01
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни
09:37
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
Еще новости
Общество

Две точки общественного питания откроются в Пскове на пешеходной улице Пушкина

В Пскове на пешеходной улице Пушкина откроются две точки общественного питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе потребительского рынка и услуг администрации города.

В пешеходной зоне размещаются два нестационарных торговых объекта сезонного характера. Автор их проекта -  архитектор Владимир Шуляковский.

В одной из точек будет организована продажа мороженого, во второй – лёгких закусок, прохладительных напитков и также мороженого.

В отделе потребительского рынка подчеркнули, что размещение объектов проведено через конкурсные процедуры, их установка урегулирована  схемой размещения нестационарных торговых объектов в Пскове. В отделе подчеркнули, что с собственниками объектов заключены договоры, которые предполагают соблюдение владельцем торговой точки Правил благоустройства Пскова, то есть предусматривают уборку территории вокруг и содержание торгового объекта в достойном виде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две точки общественного питания откроются в Пскове на пешеходной улице Пушкина
07 июня 2017
Две точки общественного питания откроются в Пскове на пешеходной улице Пушкина
Зелёные насаждения на улице Свердлова в Пскове обследовали специалисты
07 июня 2017
Зелёные насаждения на улице Свердлова в Пскове обследовали специалисты
Салон отеля «Покровский» разыграет особый подарок среди подписчиков в Инстаграме
07 июня 2017
Салон отеля «Покровский» разыграет особый подарок среди подписчиков в Инстаграме 1
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом
07 июня 2017
Андрей Турчак совершил прыжок с парашютом 6
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни
07 июня 2017
До +23 градусов ожидается в Псковской области в ближайшие дни 1
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
07 июня 2017
Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
07 июня 2017
Поправки в закон об отходах позволят россиянам продавать мусор
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
06 июня 2017
Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»

Идет загрузка...