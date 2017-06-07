Две точки общественного питания откроются в Пскове на пешеходной улице Пушкина

17:25, 07 июня 2017, ПАИ

В Пскове на пешеходной улице Пушкина откроются две точки общественного питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе потребительского рынка и услуг администрации города.

В пешеходной зоне размещаются два нестационарных торговых объекта сезонного характера. Автор их проекта - архитектор Владимир Шуляковский.

В одной из точек будет организована продажа мороженого, во второй – лёгких закусок, прохладительных напитков и также мороженого.

В отделе потребительского рынка подчеркнули, что размещение объектов проведено через конкурсные процедуры, их установка урегулирована схемой размещения нестационарных торговых объектов в Пскове. В отделе подчеркнули, что с собственниками объектов заключены договоры, которые предполагают соблюдение владельцем торговой точки Правил благоустройства Пскова, то есть предусматривают уборку территории вокруг и содержание торгового объекта в достойном виде.