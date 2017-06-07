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Общество

Квест «Император Николай II в Пскове» пройдёт 10 июня

10 июня в 12:00 состоится исторический квест «Император Николай II в Пскове». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, квест разработали сотрудники учреждения. Он рассчитан на «командную игру», командой может быть семья и группа единомышленников численностью не более 10 человек.

Знакомство с событиями, предметами, зданиями, связанными с пребыванием Николая II в городе, начнется в Фондохранилище Псковского музея-заповедника (Комсомольский переулок, 6). Затем участники получат комплект заданий, «маршрутный лист» и отправятся в путешествие по Пскову.

Во время выполнения задания участники узнают, где располагался в Пскове дом Дворянского собрания, кто был его архитектором, где находился штаб Северного фронта, почему на набережной реки Великой установлен памятник морякам-флотоводцам, хотя в Пскове никогда не было морского флота, а также памятник какому русскому императору был размещен на Торговой площади.

Стоимость участия – 1100 рублей (команда до 10 человек).

Предварительная запись обязательна по телефону: (8112) 72-70-97.

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