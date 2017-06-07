Произведения живописи из собрания Псковского музея-заповедника отправятся в Москву

18:01, 07 июня 2017, ПАИ

Работы Аристарха Лентулова из собрания Псковского музея-заповедника представят на выставке в московском Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина, которая будет работать в столице с середины июня до конца сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском музее.

В учреждении отметили, что произведения живописи из собрания Псковского музея-заповедника часто получают приглашения участвовать в столичных и зарубежных выставках. Московская экспозиция будет посвящена творчеству А. Лентулова (1882-1943), одного из создателей знаменитого художественного объединения начала XX века «Бубновый валет». Организатор выставки - «Мистерия Буфф Аристарха Лентулова».

В состав экспозиции войдут три работы из псковской коллекции: акварель «Бой двух кораблей» (1914) и живописные полотна «Две фигуры (Женщина в розовом)» (1910) и «Новый Иерусалим» (1917).

Названные произведения поступили в Псковский музей-заповедник из различных источников в разное время. Первая из них - в 1960 году из Государственного эрмитажа, вторая была приобретена музеем у наследников художника в 1977 году. Третья - «Новый Иерусалим» - поступила из Государственного музейного фонда в 1921 году.