Участники публичных слушаний не смогли договориться о высоте складов на улице Поземского в Пскове

17:58, 07 июня 2017, ПАИ

В Псковской городской Думе под председательством заместителя главы Пскова Игоря Сиротина прошли публичные слушания, на которых обсуждались вопросы градостроительства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, три первых заявителя обратились за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресам: Музейный переулок, 3, улица Алмазная, 3 и улица Леона Поземского, 67.

Четвёртое обращение касалось предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: улица Максима Горького, дом 22.

По всем этим вопросам была выработана положительная рекомендация администрации города Пскова.

Рассмотрение пятого обращения вызвало обсуждение. Заявитель просил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров строительства - объекта складского назначения по адресу: улице Леона Поземского, дом 110.

Однако это вызвало возражение представителя владельца соседнего земельного участка. Решением, которое было зафиксировано в протоколе публичных слушаний, обсуждение данного вопроса вынесено на комиссию по землепользованию и застройке.