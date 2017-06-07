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Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ по физике и литературе прошли без сбоев

ЕГЭ по физике и литературе прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 176 тысяч человек – это четверть участников основного периода. Экзамен по этому предмету проводился в более чем 2,9 тысячах специальных пунктов во всех регионах России и за рубежом.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в основной период подали 53,5 тысячи человек, для проведения экзамена были задействованы 2,5 тысячи пунктов проведения экзамена.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике составил 36 баллов, по литературе – 32 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 1 июля. Следующий экзамен состоится 9 июня: выпускники будут сдавать русский язык, который является обязательным предметом для всех выпускников школ.

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