С правилами противопожарного режима ознакомились псковичи

19:57, 07 июня 2017, ПАИ

7 июня в Пскове на улице Николая Васильева и в Любятово прошел противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудник ведомства провел две профилактические беседы с местными жителями, распространил 28 информационных листовок и проинструктировал 17 человек.

Граждане ознакомились с правилами противопожарного режима в России, правилами устройства и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию, узнали о способах раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Также специалист напомнил псковичам телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.