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Общество

С правилами противопожарного режима ознакомились псковичи

7 июня в Пскове на улице Николая Васильева и в Любятово прошел противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда сотрудник ведомства провел две профилактические беседы с местными жителями, распространил 28 информационных листовок и проинструктировал 17 человек.

Граждане ознакомились с правилами противопожарного режима в России, правилами устройства и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию, узнали о способах раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. 

Фото 60.mchs.gov.ru

Также специалист напомнил псковичам телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

 

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