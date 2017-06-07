Заслуженных побед пожелал участникам «Кинотавра» Дмитрий Медведев

20:16, 07 июня 2017, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев направил приветствие гостям и участникам российского фестиваля «Кинотавр», который открывается сегодня, 7 июня, в Сочи. Обращение размещено на сайте Правительства РФ.

Д. Медведев отметил, что за прошедшие десятилетия форум состоялся как уникальная лаборатория отечественного кино, где царит особая творческая атмосфера.

«По традиции «Кинотавр» радует зрителей яркими премьерами, встречами с любимыми актёрами и режиссёрами, предоставляет возможность профессионалам обсудить актуальные вопросы кинопроизводства, а дебютантам даёт прекрасный шанс заявить о себе, сделать первый, но важный шаг на пути к успеху. Благодаря фестивалю многие лауреаты завоевали признание, а их картины стали настоящим событием в культурной жизни. Среди них «Кавказский пленник» Сергея Бодрова – старшего, «Брат» Алексея Балабанова, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Нежный возраст» Сергея Соловьёва, «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Бедные родственники» Павла Лунгина. Эти фильмы любят, смотрят, к ним возвращаются», - говорится в приветствии.

Глава кабмина пожелал успехов и заслуженных побед участникам форума, а также выразил уверенность в том, что конкурсная программа 28-го «Кинотавра» будет насыщенной и интересной, «покажет зрителям талантливое, глубокое, актуальное, новое российское кино, подарит незабываемые впечатления».