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Экономика

Доступ к данным аудиторов согласился открыть налоговикам комитет Госдумы

Налоговые органы могут получить доступ к данным финансовых проверяющих. Как пишет газета «Коммерсант», соответствующий законопроект одобрил комитет Госдумы РФ по бюджету.

Если закон вступит в силу, Федеральная налоговая служба сможет требовать любую информацию, которую получают аудиторы от клиентов. Поводом может стать как запрос от иностранных налоговых органов, так и обычная проверка. Если аудитор откажется делиться данными, ему грозит штраф в размере 10 тыс. рублей.

По мнению члена совета московского отделения «Опоры России» Дмитрия Несветова, компании начнут скрывать информацию от аудиторов. «Аудиторская тайна – это не тайна сама по себе, это важнейший элемент предпринимательского климата, система механизмов взаимоотношений на рынках. Все это очень печально в целом, потому что это очередной удар именно по предпринимательскому и инвестиционному климату. В том случае, если эти отчеты станут в обязательном порядке доступны для налоговых органов, то смысла в аудиторской деятельности, как независимой оценке и помощи субъектам предпринимательства, просто отпадет. Она рассосется, это удар по доверию. Попытка получить достоверную информацию во всех сегментах и во всем оборачивается ровно тем, что никто никакую никому информацию предоставлять не будет. По крайней мере, аудиторам», – сказал он.

В настоящее время аудиторы могут предоставлять данные о клиентах только по запросу суда или правоохранительных органов. Если доступ к внутренней информации откроют для налоговиков, то ФНС сможет выявить недобросовестных игроков и доначислить налоги, заявил газете «Ведомости» представитель Минфина.

 

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