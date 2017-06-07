Бизнес-инкубатор в Великих Луках объявил конкурс на аренду нежилых помещений

21:33, 07 июня 2017, ПАИ

Бизнес-инкубатор «Новация» в Великих Луках объявил о начале 10-го конкурса бизнес-планов на предоставление в аренду нежилых помещений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

На конкурс выставлены 16 помещений, одно из которых производственное (57,1 кв. м), остальные – офисные площадью от 16,5 до 20,9 кв. м. Все они расположены на улице Заслонова, 15. Стоимость арендной платы составляет от 72,79 руб. за квадратный метр.

Принять участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора могут представители малого бизнеса, зарегистрированные в Великих Луках и Великолукском районе, с момента регистрации которых прошло не более трёх лет.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте бизнес-инкубатора. Заявки принимаются с 8 июня по 10 июля по адресу: 182106, город Великие Луки, улица Заслонова, 15, кабинет № 304 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.