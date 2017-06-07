Испанскими мотивами завершится филармонический сезон в Пскове

21:44, 07 июня 2017, ПАИ

Испанскими мотивами завершит 73-й сезон симфонический оркестр Псковской областной филармонии. Мероприятие состоится 29 июня в 19:00.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

«Они будут представлены «Испанской симфонией» Эдуарда Лало, написанной для великого скрипача Пабло Сарасате в 1874 году. В это же время Жорж Бизе писал свою знаменитую «Кармен», представленную в концерте сюитой из всемирно известной оперы. Кульминационной точкой сезона станет «Болеро» Мориса Равеля, в котором проявилась любовь французского композитора к Испании и первоначально – желание использовать в своей музыке любовную трагедию в духе «Кармен» Жоржа Бизе», - говорится в анонсе.

Цена билета на концерт составляет от 300 до 700 рублей.