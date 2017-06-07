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Культура

Минкультуры планирует ограничить число сеансов популярных фильмов

Министерство культуры РФ готовит законопроект, ограничивающий частоту показов одних и тех же фильмов в течение дня. Как пишет «Фонтанка», документ вводит норму, согласно которой один и тот же фильм в расписании должен занимать не больше 35% от общего числа сеансов.

«Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов», – говорится в описании документа.

Как отмечает источник, ссылаясь на документ, крупные игроки рынка и сегодня практически не выходят за пределы этой нормы, таким образом, кинотеатрам он не навредит, а зрители перемен не заметят.

 

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