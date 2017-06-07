Месячник безопасности на водоёмах начался в Псковской области

22:01, 07 июня 2017, ПАИ

На реках и озерах Псковской области начался месячник безопасности. Он продлится до окончания купального сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Главная задача проведения месячника безопасности на водоемах области в летний период - снижение гибели людей и несчастных случаев путём повышения эффективности профилактических мероприятий и контроля за обеспечением безопасности людей при эксплуатации маломерных судов и в местах массового отдыха.

В рамках месячника ведомство будет проводить работу по информированию населения о мерах безопасности на воде, техническое освидетельствование пляжей, выявлять незарегистрированные места массового отдыха на водоемах. Также планируется организовать патрулирование и совместные рейды спасательных служб, общественных и других организаций.