В Пскове в день третьего обретения главы Иоанна Предтечи прошло праздничное богослужение

22:15, 07 июня 2017, ПАИ

7 июня, в празднование третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Псковской и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение на подворье Савво-Крыпецкого монастыря в храме Рождества Иоанна Крестителя города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

После литургии владыка возглавил праздничный молебен с крестным ходом, в завершение которого прочел молитву святому Иоанну Предтече, испрашивая его помощи в «деле покаяния для всех молящихся».

«И склоняя души и сердца перед его образом, мы просим, чтобы пророк Господень Иоанн Креститель помог нам пережить все те страдания и мучения, которые определяются нам на нашем жизненном пути. С верой, упованием и любовью к Крестителю Господню Иоанну будем призывать его в своей земной жизни, как ближайшего во царствии небесном ко Христу и к престолу Божию», - сказал псковский архипастырь.