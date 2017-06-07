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Общество

В Пскове в день третьего обретения главы Иоанна Предтечи прошло праздничное богослужение

7 июня, в празднование третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Псковской и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение на подворье Савво-Крыпецкого монастыря в храме Рождества Иоанна Крестителя города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

После литургии владыка возглавил праздничный молебен с крестным ходом, в завершение которого прочел молитву святому Иоанну Предтече, испрашивая его помощи в «деле покаяния для всех молящихся».

Фото pskov-eparhiya.ru

«И склоняя души и сердца перед его образом, мы просим, чтобы пророк Господень Иоанн Креститель помог нам пережить все те страдания и мучения, которые определяются нам на нашем жизненном пути. С верой, упованием и любовью к Крестителю Господню Иоанну будем призывать его в своей земной жизни, как ближайшего во царствии небесном ко Христу и к престолу Божию», - сказал псковский архипастырь.

 

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