Закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» подписал президент России

22:34, 07 июня 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за побуждение детей к суициду. Документ размещен на сайте Крмеля.

Федеральный закон принят Госдумой 26 мая и одобрен Советом Федерации 31 мая 2017 года. «Федеральным законом статья 110 Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства» дополняется рядом квалифицирующих признаков, среди которых совершение этого преступления в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в публичном выступлении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях», - говорится в справке.

Кроме того, Кодекс дополняется тремя статьями, две из которых предусматривают ответственность за склонение к совершению самоубийства путём уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом, содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства, а также за организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийству путём распространения информации о способах его совершения или соответствующих призывов.

Помимо этого, устанавливается ответственность за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. «В соответствии с изменениями, вносимыми в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предварительное следствие по уголовным делам об этих преступлениях будет производиться следователями Следственного комитета Российской Федерации», - отмечается в пояснительной записке.

Как пишут СМИ, шесть лет тюрьмы грозит злоумышленникам, действовавшим как организованная группа через СМИ и интернет в отношении подростков и беременных женщин. Аналогичный срок предусмотрен и для тех, кто описывает способы ухода из жизни в соцсетях. Тем, кто уговаривает подростка сделать что-либо потенциально опасное для жизни, придется нести ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, максимальное наказание – год тюрьмы. Однако, если это делается через интернет, то срок лишения свободы увеличивается до трех лет. Освобождение от уголовного преследования могут получить те, кто добровольно сдастся полиции и поможет следствию.