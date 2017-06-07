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Спорт

Сборная России по футболу огласила окончательную заявку на Кубок конфедераций

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал заявочный лист команды для участия в Кубке конфедераций FIFA 2017. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. 

В списке значатся 23 футболиста: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Маринато Гилерме («Локомотив»); защитники Роман Шишкин («Краснодар), Виктор Васин (ЦСКА) Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»); полузащитники Игорь Смольников («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»),  Денис Глушаков («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ерохин («Ростов»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»). Также в него вошли четверо нападающих - Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»), Александр Бухаров («Ростов»), Максим Канунников («Рубин»).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

 

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