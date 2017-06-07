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Общество

Более 900 млрд рублей за год потратили россияне на запчасти для иномарок

Порядка 920 млрд рублей потратили россияне на запчасти для иномарок в 2016 году, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно исследованию, лидерство принадлежит запчастям для легковых автомобилей «Toyota», которые занимают седьмую часть от всей емкости этого рынка, что немного больше 130 млрд рублей. Как отмечают аналитики, столь высокий результат обусловлен наибольшим количеством машин «Toyota» в российском парке иномарок, что влечет за собой и большую потребность в запчастях.

Далее по затратам следуют компоненты для автомобилей другого японского производителя – «Nissan», емкость рынка которых составляет 80 млрд рублей. Замыкают же тройку лидеров запчасти для корейской марки «Hyundai» (около 60 млрд рублей). 

У легковых автомобилей «Volkswagen» и «Renault» этот показатель находится в интервале 53-54 млрд рублей, соответственно. Кроме них, в более чем 30 млрд рублей оценивается емкость вторичного рынка запчастей для автомобилей «Chevrolet», «Ford», «KIA», «Mitsubishi» и «Opel».

 

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