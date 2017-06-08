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Елена Бибикова поблагодарила соцработников за добросовестный труд
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Общество

Елена Бибикова поблагодарила соцработников за добросовестный труд

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибиков поздравила коллег с профессиональным праздником –  Днем социального работника, который отмечается сегодня, 8 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

На фото: Елена Бибикова

 

«Ваш труд достоин глубочайшего уважения и признательности, ведь на работников социальных служб и органов Пенсионного фонда РФ возложена особая миссия милосердия и помощи. Благодаря вам пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают ощутимую государственную поддержку, обретают силы для преодоления испытаний, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Какие бы сложные профессиональные задачи ни приходилось вам решать, вы успешно справляетесь с ними, проявляете лучшие деловые и личные качества, отдаете частицу сердца и души своему делу», - говорится в поздравлении.

По словам Елены Бибиковой, в Псковской области, как и во всей стране, повышение эффективности социальной защиты населения является важнейшим государственным приоритетом. Она отметила, что, несмотря на непростые экономические условия, в регионе растут объемы социальной поддержки, реализуются социальные программы, строятся и ремонтируются социальные учреждения.

«В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за добросовестный труд, терпение, доброту  и преданность избранной профессии. От всей души желаю всем работникам и ветеранам социальных служб здоровья, счастья, успехов и благополучия», - подытожила сенатор.

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