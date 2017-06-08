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Общество

Систему распознавания лиц внедрили российские силовики

Российские спецслужбы внедрили систему распознавания лиц, которую уже используют в некоторых регионах страны сотрудники полиции.  Как пишет газета «Известия», в основе этого высокотехнологичного программного комплекса, лежит самообучающаяся нейронная сеть на алгоритме FindFace. Система позволяет идентифицировать людей по определенному количеству признаков.

Создали программный комплекс российские разработчики NTechLab. Пресс-секретарь этой компании Антонина Грибанова отметила, что приложение с алгоритмом FindFace бесплатно, поэтому спецслужбы могут использовать его самостоятельно.

При этом, как следует из заявления главы компании Артема Кухаренко, комплекс не был создан специально для спецслужб. «Если бы отдали технологию спецслужбам, то никто бы о ней не знал. Мы выложили ее в открытое пользование. Люди про нее знают и делают выводы, что стоит выкладывать в сети, а что — нет», — сказал он.

В МВД РФ же конкретизировать возможность применения программы не стали. «Использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа», — заявила «Известиям» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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