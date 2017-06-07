Данила Потёмкин даст фортепианный концерт в музее истории Печор

09:43, 08 июня 2017, ПАИ

12 июня в 15:00 в музее истории города Печоры состоится сольный концерт пианиста, лауреата международных конкурсов, выпускника Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 2017 года Данила Потёмкина. В программе - произведения русских и зарубежных композиторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Также в День России в музее Печор пройдет показ кинофильма «Кутузов» (1943 год) о русском полководце, главнокомандующем русской армией во время Отечественной войны, уроженце псковской земли Михаиле Голенищеве-Кутузове. Начало киносеансов в 11:00, 13:00 и в 17:00.

Дополнительная информация по телефону 8-(81148)-23-077.