Карту «Мир» привяжут к зачёткам студентов

09:26, 08 июня 2017, ПАИ

Платежная карта «Мир» расширит свой потенциал для учащихся в вузах. С 2018 года ее привяжут к зачетным книжкам, что позволит идентифицировать студентов по карте и хранить все данные об их отметках, пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что после нововведения преподаватели смогут ставить и изменять оценки через доступ к системе, а учащиеся получать информацию о них через Интернет, с возможностью мобильного доступа.

«Предоставив студентам не только платежный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов — транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачетная книжка и прочее — мы сможем вовлечь их в активное использование карт отечественной платежной системы», - уверен начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин.

По подсчётам экспертов, чтобы расширить возможности карты для студентов необходимо от 5 до 10 млн рублей.

Напомним, что уже сейчас карта «Мир» служит пропуском в здания некоторых вузов, кроме того, студенты на неё получают стипендии.