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Общество

Жители Курска назвали самой вкусной «докторскую» колбасу от Великолукского мясокомбината

Жители Курска назвали самой вкусной «докторскую» колбасу от Великолукского мясокомбината, сообщает 46tv.ru.

Смотр продуктов питания прошёл в одном из городских супермаркетов. В «контрольной закупке» принимали участие производители из Липецкой области, Смоленской области, Тверской области, Курской области и Псковской области.

Все образцы были засекречены под номерами, а куряне могли проголосовать только за один вариант. В результате в народном голосовании самой вкусной была признана колбаса Дмитрогорского мясокомбината и ОАО «Великолукский мясокомбинат».

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