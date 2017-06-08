Жители Курска назвали самой вкусной «докторскую» колбасу от Великолукского мясокомбината
Жители Курска назвали самой вкусной «докторскую» колбасу от Великолукского мясокомбината, сообщает 46tv.ru.
Смотр продуктов питания прошёл в одном из городских супермаркетов. В «контрольной закупке» принимали участие производители из Липецкой области, Смоленской области, Тверской области, Курской области и Псковской области.
Все образцы были засекречены под номерами, а куряне могли проголосовать только за один вариант. В результате в народном голосовании самой вкусной была признана колбаса Дмитрогорского мясокомбината и ОАО «Великолукский мясокомбинат».