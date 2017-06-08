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Общество

Тала Нещадимова: Каждое следующее лето должно быть холоднее и некомфортнее

«Каждое следующее лето должно быть по ощущениям холоднее и некомфортнее», - заявила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 июня. Она пояснила, что характер погоды меняется в связи с происходящими изменениями климатического режима, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Тала Нещадимова рассказала, что погоду будут определять циклоны, которые перемещаются через Псковскую область.

Она призвала псковичей помнить, что прогноз погоды – это всё же прогноз, и он оправдывается с определённым процентом вероятности.  «Другое дело, если синоптик утаивает прогноз погоды. Это уже должностное преступление. Во всем остальном синоптик только оценивает вероятность того, что может происходить», - подчеркнула она.

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