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Уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев завели на жительницу Куньинского района

В отношении жительницы  Куньинского района  возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, установлено, что в июне 2016 года женщина разместила в сети Интернет объявление, в котором указала, что готова за денежное вознаграждение зарегистрировать желающих по адресу своего проживания. С июня 2016 по март 2017 года она провела фиктивную регистрацию четырех граждан, один из которых является гражданином Украины. За свои преступные действия женщина получила вознаграждение в общей сумме более 80 тыс. рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Отметим, что санкция статьи 322.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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