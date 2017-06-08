В апреле погода дважды побила рекорды в Псковской области

10:32, 08 июня 2017, ПАИ

В апреле в Псковской области были установлены два температурных рекорда. Это произошло 2 и 10 числа, когда воздух прогрелся до 16-18 градусов. Об этом сообщила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Температурных рекордов в мае не было, хотя всем казалось, что он был самый холодный», - добавила Тала Нещадимова. По её словам, более холодный май был зафиксирован в 1956 году.