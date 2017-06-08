В Пскове не хватает метеорологических постов для замеров уровня загрязненности выхлопными газами

10:57, 08 июня 2017, ПАИ

Воздух в Пскове загрязнен выхлопными газами, несмотря на то, что во всех справочниках город указывается как наиболее благоприятный с точки зрения экологии во всей России. Об этом заявила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Тала Нещадимова отметила, что при измерении уровня загрязненности выхлопными газами стандартом служит метеорологический пост на улице Бутырской. «Чтобы картина была полной, посты должны быть на площади Ленина, на Октябрьском проспекте, где наибольшая концентрация выхлопных газов», - пояснила она.

Также Тала Нещадимова заявила, что из-за плохого воспитания детей и самих родителей мусором загрязняются берега рек и озер региона. В Год экологии, по ее мнению, необходимо привлечь внимание к этой проблеме.

Начальник Гидрометцентра рассказала, что состояние Псковско-Чудского водоёма стабильно, никаких резких колебаний, изменений нет. Мониторинг проводится 4 раза в год. «Водоем прожил лучшие годы и перешел во вторую половину жизни, но процесс этот не быстрый», - отметила она и напомнила, что озеро является старейшим водоёмом на европейской территории России. «Человек может либо помогать озеру сохраняться, либо усугублять его положение», - считает Тала Нещадимова. Она сообщила, что состояние водоёма не ухудшается, Чудское озеро оценивается как слабозагрязненное, Псковское - как загрязненное, но, «в общем, все хорошо, насколько это может быть для его статуса».

По словам Талы Нещадимовой, ежемесячно проводится мониторинг реки Великой. «Все в пределах нормы, но пить ее, конечно, нельзя», - сказала она. Что касается бактериологических показателей, этим занимается санитарно-эпидимеологическая станция, добавила начальник Гидрометцентра.