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Алкоголь и закуску украл мужчина из магазина на улице Вокзальной в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина в городе Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Отделе Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания получил информацию о том, что из магазина на улице Вокзальной на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего псковича, который похитил продукты питания и спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

 

 

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