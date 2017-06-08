0
11:53
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
11:26
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
10:51
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
10:43
Июнь в Псковской области будет дождливым, но не холодным
10:25
Ключи от 13 новых дорожных машин вручил Александр Кузнецов сотрудникам «Псковавтодора»
09:56
Квартиры в новостройках по выгодным ценам предлагают псковичам
09:21
Елена Бибикова поблагодарила соцработников за добросовестный труд
Еще новости
Общество

Прогнозы псковских синоптиков оправдываются на 93-97%

Оправдываемость прогноза у псковских синоптиков в среднем составляет 93-97%. Об этом заявила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, если данный показатель выше 93%, это считается хорошим результатом. Начальник Гидрометцентра рассказала, что грозы в регионе прогнозируются за 6 часов, и назвала это довольно хорошим показателем.

Также Тала Нещадимова сообщила, что на севере и юге области работают метеорологические локаторы, которые позволяют, в частности, прогнозировать грозы. По ее словам, в скором времени такой же будет запущен в Пскове, и качество прогнозов повысится.

Начальник Гидрометцентра добавила, что с 2005 года сельскохозяйственная отрасль области не берет информацию у синоптиков. «По-видимому, им это неинтересно», - предположила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
08 июня 2017
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
08 июня 2017
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
Июнь в Псковской области будет дождливым, но не холодным
08 июня 2017
Июнь в Псковской области будет дождливым, но не холодным
Ключи от 13 новых дорожных машин вручил Александр Кузнецов сотрудникам «Псковавтодора»
08 июня 2017
Ключи от 13 новых дорожных машин вручил Александр Кузнецов сотрудникам «Псковавтодора»
Квартиры в новостройках по выгодным ценам предлагают псковичам
08 июня 2017
Квартиры в новостройках по выгодным ценам предлагают псковичам
Елена Бибикова поблагодарила соцработников за добросовестный труд
08 июня 2017
Елена Бибикова поблагодарила соцработников за добросовестный труд
Месячник безопасности на водоёмах начался в Псковской области
07 июня 2017
Месячник безопасности на водоёмах начался в Псковской области
Рособрнадзор: ЕГЭ по физике и литературе прошли без сбоев
07 июня 2017
Рособрнадзор: ЕГЭ по физике и литературе прошли без сбоев

Идет загрузка...