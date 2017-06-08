Прогнозы псковских синоптиков оправдываются на 93-97%

11:05, 08 июня 2017, ПАИ

Оправдываемость прогноза у псковских синоптиков в среднем составляет 93-97%. Об этом заявила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, если данный показатель выше 93%, это считается хорошим результатом. Начальник Гидрометцентра рассказала, что грозы в регионе прогнозируются за 6 часов, и назвала это довольно хорошим показателем.

Также Тала Нещадимова сообщила, что на севере и юге области работают метеорологические локаторы, которые позволяют, в частности, прогнозировать грозы. По ее словам, в скором времени такой же будет запущен в Пскове, и качество прогнозов повысится.

Начальник Гидрометцентра добавила, что с 2005 года сельскохозяйственная отрасль области не берет информацию у синоптиков. «По-видимому, им это неинтересно», - предположила она.