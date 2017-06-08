Июнь в Псковской области будет дождливым, но не холодным

10:43, 08 июня 2017, ПАИ

Погода до конца июня в Псковской области будет дождливой, но не холодной. Об этом сообщила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, температура воздуха будет от 17 до 22 градусов, от 18 до 23. В отдельные дни столбики термометров покажут 20-25 градусов. «Это в те дни, когда все-таки будет солнечно», - пояснила Тала Нещадимова.

В июле и августе, добавила она, ожидается погода несколько теплее нормы: воздух прогреется до 23-28 градусов. Однако, Тала Нещадимова обратила внимание на то, что это лишь прогноз.

Также она рассказала, что из народных примет на 90% сбывается та, которая связана с Духовым днём, выпавшем в этом году на 5 июня. Она гласит, что какая погода была в Духов день, такая будет следующие шесть недель. 5 июня было дождливым, напомнила Тала Нещадимова.