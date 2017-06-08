Автоматические метеостанции появятся в Пыталовском районе и нацпарке «Себежский»

10:49, 08 июня 2017, ПАИ

В Пыталовском районе и в национальном парке «Себежский» планируется установить автоматические метеостанции, которые будут работать без участия человека. Об этом заявила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, чтобы давать прогноз по районам города с детализацией, нужно, чтобы метеорологическая станция стояла в каждом районе города. «Даже Москва не составляет таких прогнозов, даже Нью-Йорк, в котором 300 метеостанций. Это требует больших затрат, целесообразность будет оправдываться готовностью оплачивать такие прогнозы», - заявила Тала Нещадимова.