Тала Нещадимова: Надо радоваться этому лету, а не ждать другого

11:00, 08 июня 2017, ПАИ

Руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова призвала псковичей радоваться этому лету, а не ждать другого. Об этом она заявила сегодня, 8 июня, в ходе пресс-конференции, - сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это лето, и никакое оно не поганое! Надо просто одеваться по погоде», - добавила Тала Нещадимова. По ее словам, «зато у нас не будет пыли на улице, листва будет чистой».