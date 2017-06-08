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Общество

Водоразборную колонку отремонтировали в Невеле после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры в Невеле на улице Пионерской была отремонтирована водоразборная колонка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Невельской межрайонной прокуратуре, в надзорное ведомство поступило обращение от жителей дома № 5 по улице Комсомольской в Невеле о предоставлении им некачественных коммунальных услуг, в части, речь шла о водоснабжении.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что водоразборная колонка на улице Пионерской передана в хозяйственное ведение ресурсоснабжающей организации, которая входит в состав централизованных сетей инженерно-технического обеспечения города и обеспечивает водой близлежащие жилые дома, и находится на её обслуживании.

В прокуратуре отметили, что в соответствии с пунктом 8.20 Строительных норм и правил, радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100 метров, вокруг водозаборной колонки надлежит предусматривать отмостку шириной 1 м с уклоном 0,1 от колонки. В нарушение вышеуказанных требований из-за неудовлетворительного состояния колонки имеются видимые повреждения отмостки, что привело к некачественному предоставлению коммунальных  услуг гражданам.

В целях устранения выявленного нарушения Невельская межрайонная прокуратура в ресурсоснабжающую организацию внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  Водозаборная колонка отремонтирована.

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